Start der Europeada - Fußball-EM der Minderheiten

Im deutsch-dänischen Grenzland beginnt an diesem Wochenende die Europeada, die Fußball-Europameisterschaft der nationalen Minderheiten. Das Turnier gibt es bereits seit 2008, in der Regel parallel zur offiziellen Fußball-Europameisterschaft. Im Norden stellen jeweils die dänische Minderheit, die Nordfriesen und die deutsche Minderheit aus Dänemark Mannschaften. Ein Programm-Highlight: Das Public Viewing im Flensborghus zum EM-Achtelfinale Deutschland-Dänemark am Sonnabend. Gespielt wird ab Sonntag - 24 Männer- und neun Frauenteams sind dabei. Darunter sind zum Beispiel Ungarndeutsche, Serben aus Kroatien und die ladinische Sprachminderheit aus den italienischen Dolomiten. Gespielt wird bis zum 7. Juli unter anderem in Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Bredstedt (Kreis Nordfriesland).

