Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Tankstellenräuber in Flensburg gefasst

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Husumer Straße in Flensburg am Sonntag hat die Polizei einen Verdächtigen festnehmen können. Seit Montag sitzt der 34-Jährige in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Ermittler hatte der Täter zunächst nur die Toilette der Tankstelle benutzen wollen. Unter einem Vorwand lockte er dann den Kassierer in die Toilettenräume, zückte eine Stichwaffe und forderte Bargeld. Anschließend schloss der Mann den Kassierer in der Toilette ein und stahl aus der Kasse Geld im dreistelligen Bereich. Auch Zigaretten für mehrere hundert Euro nahm er mit. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Schleibrücke in Kappeln nur einspurig befahrbar

Autofahrer müssen bis Dienstag um 13 Uhr mit Wartezeiten an der Schleibrücke Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) rechnen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein muss die Südklappe der Schleibrücke gesperrt werden. Grund sind Wartungsarbeiten an der Hydraulik wegen Überdrucks. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen einspurig über die Nordklappe geführt. Die Schifffahrt ist von der Sperrung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Flensburg wartet auf Zensus-Ergebnisse

Am Vormittag veröffentlicht das Statistikamt Nord die Ergebnisse des Zensus 2022. Insbesondere die Flensburger Stadtverwaltung hofft, dass die aus Stichproben hochgerechnete Einwohnerzahl diesmal höher ausfällt. Bei der vergangenen Schätzung im Mai 2011 fehlten in Flensburg im Ergebnis 6.549 Einwohner im Vergleich zum Melderegister. Vom Zensus hängen finanzielle Zuweisungen des Landes ab. Die Bevölkerungszahlen und andere Strukturdaten werden dabei für ganz Deutschland ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Traditioneller Umzug der St. Knudsgilde in Flensburg

Die Adelsgilde in Flensburg feiert zum 854. Mal den Jahrestag der Seligsprechung ihres Schutzpatrons Knud Lavard. Der Vorsitzende Hendrik Forvang sagte, die Gilde sei der Ursprung der wirtschaftlichen Entwicklung Flensburgs. Nicht die Stadt habe ursprünglich Marktrechte bekommen, sondern die Gilde. Nach dem Umzug durch die Stadt empfingen traditionsgemäß Oberbürgermeister Fabian Gayer (parteilos) und Stadtpräsidentin Susanne Schäfer-Quäck (SSW) die Gilde vor dem Rathaus. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Kinder-Uni startet auf Föhr

In der Kinder-Uni auf Föhr (Kreis Nordfriesland) können junge Forscherinnen und Forscher im Alter zwischen sechs und 14 Jahren während der gesamten Sommerferienzeit an rund 75 Veranstaltungen teilnehmen. Viele Themen haben einen Bezug zu Landschaft, Natur, Tieren und dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Angeboten werden Exkursionen, Besuche bei der Feuerwehr, auf Bauernhöfen, im Museum und Friesischkurse. Auch Klimaforscher Mojib Latif gehört zu den Vortragenden. Das vollständige Programm ist im Internet veröffentlicht. Die Kinder-Uni läuft bis zum 4. September. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

