Stand: 19.06.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Grundschule in Medelby als ABC-Internet-Schule zertifiziert

Die Grundschule in Medelby im Kreis Schleswig-Flensburgist seit heute als ABC-Internet-Schule zertifiziert. Das teilten das Institut für Qualitätssicherung an Schulen in Schleswig-Holstein, IQSH, und die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein als Träger der Maßnahme mit. Die Schule hat ein spezielles Unterrichtskonzept entwickelt, um die Medienkompetenz der Kinder zu stärken. In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie in Flensburg sind sieben weitere Schulen als ABC-Internet-Schule zertifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Pferdeklappe kann nur Notfälle aufnehmen

Die Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) nimmt derzeit nur im Notfall und nach vorheriger Anmeldung Pferde auf. Das sagte die Gründerin Petra Teegen auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. 64 Pferde sind momentan in der Klappe, sie kommen aus ganz Deutschland. Viele von ihnen leiden an Asthma - deren Vermittlung sei besonders schwer. Darüber hinaus haben die Betreiber nur 48 Boxen zur Verfügung haben - und die Kosten für die Pferdehaltung steigen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 08:30 Uhr