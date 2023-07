Zehn Jahre Pferdeklappe in Norderbrarup Stand: 01.07.2023 17:26 Uhr Wenn die Haltungskosten für Pferde nicht mehr zu stemmen sind, ist die Pferdeklappe in Norderbrarup oft die letzte Rettung. Am 1. Juli feiert der Verein zehnjähriges Bestehen.

Tiere zu halten ist teuer - das wissen alle, die ein Haustier haben. Und je größer das Tier, desto größer sind oft auch die Haltungskosten - etwa bei Pferden. In der Notbox in Norderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg finden Pferde ein neues Zuhause, wenn ihre Besitzerinnen und Besitzer nicht mehr weiter wissen. Auch eine anonyme Abgabe ist möglich. Gründerin der Auffangstation, Petra Teegen, vermutet, dass Inflation und die Angst vor der nächsten Tierarztrechnung Pferdebesitzerinnen und -besitzer dazu treibt, sich von ihren Tieren trennen zu müssen.

Pferdeklappe oft letzte Rettung

Die Kosten waren auch mit ein Grund, warum Melanie und Sebastian aus Oberfranken ihr Pferd Lucky in der Klappe abgegeben haben. Er hatte große Probleme mit der trockenen Luft in seinem früheren Zuhause. Das bedeutete fast 1.000 Euro an Tierarztkosten im Monat. "Es war dann so, dass nichts mehr geholfen hat. Das Geld war weg, aber es war keine Besserung mehr in Sicht", erzählt Melanie, während sie Lucky am Zügel hält. Die Pferdeklappe sei die letzte Hoffnung für das Tier gewesen.

Oft kann Petra Teegen die Pferde gegen einen Schutzvertrag in ein gutes Zuhause weitervermitteln. Andere bleiben bis zum Ende hier. So wie Pirat, das erste Pferd, das Teegen vor 36 Jahren vor dem Verhungern gerettet hat. Er starb erst vor Kurzem.

Mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Anfangs päppelte Petra Teegen drei Pferde im Jahr auf. Bald waren es 15. "Und dann habe ich gesagt: 15 Pferde schaffe ich nicht mehr. Ich muss mir was einfallen lassen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir eine Pferdeklappe brauchen - wie eine Babyklappe. Denn die Leute sind genauso in Not wie die Muttis, die die Kinder abgeben, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen", erinnert sie sich. Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Fast 2.000 Pferden hat sie in der Zeit mit Hilfe von Spendengeldern und ihren Mitstreitern geholfen. Für ihr Engagement bekam Petra Teegen im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz.

