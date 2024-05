Stand: 27.05.2024 08:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

European League: SG Flensburg-Handewitt holt sich in Hamburg den Cup

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt will den Gewinn der European League am frühen Montagabend auf dem Flensburger Südermarkt feiern. Die Titelparty soll laut SG-Angaben um 18.30 Uhr starten. Nach dem 36:31-Sieg gegen Titelverteidiger Füchse Berlin Sonntagabend in Hamburg kam die Mannschaft um kurz vor Mitternacht wieder an der Campushalle in Flensburg an und hat dort mit rund 800 Fans den ersten Titel nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2019 gefeiert. Vorher ließ sich die Mannschaft schon in Hamburg von mehreren Tausend Fans bejubeln. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen auf Sylt

Nach den ausländerfeindlichen Parolen auf Sylt haben Sonntag laut Polizei rund 80 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Das Bündnis "Sylt gegen rechts!" hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Mittlerweile haben acht Unternehmen und Institutionen Konsequenzen für mutmaßlich beteiligte Mitarbeiter angekündigt. Videoaufnahmen haben in der vergangenen Woche mehrere Gäste eines Kampener Clubs (Kreis Nordfriesland) dabei gezeigt, wie sie rassistische Gesänge anstimmten. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt, derzeit laufe die Identifizierung der Beteiligten. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

