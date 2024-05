Stand: 23.05.2024 08:18 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

75 Jahre Grundgesetz: Feier im Volksbad Flensburg

Heute feiert das Grundgesetz in Deutschland 75. Jubiläum: Aus diesem Anlass gibt es im Volksbad in Flensburg am Abend eine Veranstaltung. Sie soll die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern würdigen. Der Spielfilm "Sternstunde ihres Lebens" über die Politikerin und Juristin Elisabeth Selbert steht dabei im Mittelpunkt - sie setzte sich für die Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz ein. Nach dem Film gibt es die Möglichkeit, unter anderem mit ihrer Urenkelin Johanna Selbert über das Thema zu diskutieren. Der Film beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

Flensburg eine der dynamischsten Städte in Deutschland

Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge schneidet Flensburg im bundesweiten Ranking überraschend gut ab: Die Fördestadt belegt im Dynamik-Ranking Platz sechs der 400 untersuchen Städte und Kreise. Laut Flensburgs Bürgermeister Henning Brüggemann (parteilos) spiegelt sich die Platzierung in den Gewerbesteuereinnahmen wieder, bei der man 2023 einen Spitzenwert erzielen konnte. Die Bewertung des Kölner Instituts habe eine große Bedeutung für die Stadt, so Brüggemann. Der Kreis Nordfriesland hingegen landete in der Studie auf einem der hinteren Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 16:30 Uhr

