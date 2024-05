Stand: 22.05.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Warnstreik im Baugewerbe

Der Streik im Baugewerbe geht heute auch in Flensburg in die nächste Runde. Die Gewerkschaft IG Bau hat zu einer Kundgebung in der Innenstadt aufgerufen. IG-Bau-Sprecher Dirk Johne rechnet mit 100 bis 120 Kolleginnen und Kollegen. Die IG Bau fordert 500 Euro mehr Gehalt für die Beschäftigten. Ein Schlichter hatte Anfang Mai 250 Euro mehr Lohn und weitere Lohnerhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt vorgeschlagen. Das hatten die Arbeitgeber mit Verweis auf die aktuelle Konjunktur abgelehnt. Nach Angaben der IG Bau gibt es in Flensburg 37 Bauunternehmen mit insgesamt mehr als 450 Beschäftigten. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Extremsportler schwimmt von Husum nach Sylt

Der Extremsportler André Wiersig schwimmt derzeit bei seiner sogenannten "Wattenmeer-Odyssee" von Husum (Kreis Nordfriesland) bis nach Sylt. Nachdem der Rekord-Schwimmer seit Pfingstmontag bereits über Nordstrand, Pellworm, Hooge und Langeness bis nach Föhr geschwommen ist, geht es heute weiter nach Amrum. Mit seiner "Wattenmeer-Odyssee" begibt sich Wiersig gerade auf die Spuren des Abenteurers Otto Kemmerich, der vor genau einhundert Jahren am letzten Streckenabschnitt zwischen Amrum und Sylt scheiterte - die Etappe gilt wegen der Strömung als die schwierigste. Bei einem zweiten Versuch kam Kemmerich 1952 dort ums Leben. Wiersig wird von einem professionellen Team begleitet und will am Donnerstag Westerland erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Tödlicher Quadunfall bei Klanxbüll

Bereits am Pfingstsonntag ist ein 65-jähriger Quadfahrer bei Klanxbüll im Kreis Nordfriesland ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der Fahrer ist demnach aus noch ungeklärter Ursache bei Emmelsbüll-Horsbüll von der Straße abgekommen und in einen zwei Meter tiefen Graben gestürzt. Es laufen Ermittlungen, Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge gibt es bislang allerdings nicht. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

