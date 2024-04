Stand: 04.04.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg und Glücksburg einigen sich auf neue Zusammenarbeit

Die Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Flensburg und der Stadt Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) hat sich auf eine neue vertragliche Grundlage geeinigt. Immer wieder stand die Zusammenarbeit kurz vor dem Aus, weil es zwischen den beiden Städten Konflikte gegeben hatte, zum Beispiel beim Thema Tourismusagentur. Lösen soll solche Probleme künftig Martina Potztal, die Anfang März ihre Arbeit als leitende Koordinatorin aufgenommen hat: "Ich spreche ganz viel mit den Teammitgliedern." Sie schaut nun, wie die Arbeitsplätze so aufgebaut werden können, dass alles gut passe. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Nordfriisk Instituut bringt Wörterbuch zu Straßennamen raus

Das Nordfriisk Instituut hat ein neues Buch über Friesische Straßennamen im Kreis Nordfriesland herausgebracht. Es soll erklären, woher die Namen kommen und was sie bedeuten. "Seit vielen Jahren ruft man im Nordfriisk Instituut an, wenn man nicht weiß, was ein nordfriesischer Straßenname bedeutet. Deswegen gab es ein Buch drüber, das das gut erklärt, und jetzt gibt es eine Neuauflage, mit allen neuen Worten", sagt Karin Haug vom Nordfriisk Insitituut, wo es das Buch direkt gibt. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

