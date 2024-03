Stand: 04.03.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bredstedt: Christian Schmidt ist neuer Bürgermeister

Christian Schmidt ist neuer Bürgermeister von Bredstedt (Kreis Nordfriesland). Der CDU-Kandidat kam am Sonntag auf 59 Prozent der Stimmen und erhielt damit die absolute Mehrheit. Schmidt setzte sich gegen seine drei Mitbewerber und Mitbewerberinnen Isabell Thomas, Eike Petersen und Rüdiger Paul durch und ist nach 15 Jahren der erste hauptamtliche Bürgermeister in Bredstedt. Er übernimmt das Amt von Edgar Techow, der nicht wieder antrat. Die Verwaltung hatte im vergangenen Jahr beschlossen, den Posten des Bürgermeisters wieder in ein Hauptamt umzuwandeln. Schmidt war schon einmal ehrenamtlicher Bürgermeister von Bredstedt. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Marina Harrislee: Wiederaufbau weitestgehend fertig

Die Marina Wassersleben des Segel-Sport Flensburg-Harrislee e.V. im Kreis Schleswig-Flensburg hat es bei der Jahrhundertflut im vergangenen Oktober schwer getroffen. Der Verein ist nun mit dem Wiederaufbau weitestgehend fertig, wird den Hafen allerdings knapp einen Monat später freigeben als gewohnt. Ab dem 26. April können die Boote aus dem Winterlager nach Wassersleben zurückkehren. Die Kosten für den Wiederaufbau trug bisher der Verein selbst. Der erste Vorsitzende Lutz Kätwo hofft auf Zuschüsse vom Landessportbund sowie von Stadt und Gemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Sechsjähriger stirbt bei Unfall mit Güllebehälter in Osterhever

Auf einem Bauernhof in Osterhever (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagnachmittag ein Sechsjähriger in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Großeltern das Kind am Nachmittag vermisst und die Beamten informiert. Die Einsatzkräfte suchten etwa zwei Stunden lang nach dem Jungen. Weil das Kind nicht aufzufinden war, ließ die Feuerwehr schließlich den Güllebehälter ab, wo sie dann den Leichnam des Sechsjährigen fanden. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

