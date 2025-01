Stand: 23.01.2025 08:42 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Straßen an der Westküste in schlechtem Zustand

Die Menschen an der Westküste leiden unter einer schlechten Straßeninfrastruktur. Das hat eine groß angelegte NDR-Umfrage unter Ämtern und Gemeinden ergeben. So sind im Amt Nordsee-Treene (Kreis Nordfriesland) beispielsweise 60 Prozent der amtseigenen Straßen in schlechtem Zustand, etwa sieben Prozent fallen sogar in die Kategorie "sehr schlecht". Auch In Itzehoe (Kreis Steinburg) bescheinigen Befragte rund einem Drittel, im Amt Itzehoe-Land (Kreis Steinburg) einem Zehntel und im Amt Schenefeld (Kreis Steinburg) sowie in Mitteldithmarschen einem Fünftel der Straßen einen schlechten Zustand. In Tönning (Kreis Nordfriesland) sind es 13 Prozent. Alle anderen Ämter an der Westküste haben keine Daten mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Dithmarschens Wald wächst

Im vergangenen Jahr sind im Kreis Dithmarschen etwa zwölf Hektar Wald angepflanzt worden - das geht aus einem Bericht der Kreisverwaltung hervor. Damit hat der Kreis seine beiden strategischen Ziele zur Aufforstung vergangenes Jahr erfüllt: Danach sollen jedes Jahr zehn Hektar Neuwald im Kreisgebiet geschaffen werden und davon mindestens die Hälfte auf kreiseigenen Flächen entstehen. Der Großteil der Aufforstung fand in Linden statt. Hier konnte der Kreis gut neun Hektar Land erwerben, auf dem in den kommenden Jahren ein Wald entstehen soll. In diesem Jahr sollen etwa dreieinhalb Hektar Wald in Eggstedt und Frestedt hinzukommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Mehrere Demokratie-Demos in Schleswig-Holstein

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl wollen zahlreiche Bündnissen im ganzen Land für Demokratie und Menschlichkeit auf die Straße gehen. Am Freitagnachmittag gibt es in Marne (Kreis Dithmarschen) und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) jeweils um 17 Uhr Lichterzüge durch die Innenstadt. Am Sonnabend hat ein Bündnis in Neumünster eine Kundgebung für Toleranz und Vielfalt angemeldet - als Reaktion auf eine Veranstaltung der AfD, die unter anderem vor einer Unterkunft für Geflüchtete stattfinden soll. Die Polizei rechnet jeweils mit etwa 500 Teilnehmenden. Am Montag gibt es mehrere Veranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, unter anderem eine Menschenkette vor dem Kieler Opernhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:00 Uhr

