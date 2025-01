Stand: 22.01.2025 08:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Deutlich gestiegene Attraktivität von Itzehoe

Itzehoe (Kreis Steinburg) ist mittlerweile wesentlich attraktiver als noch vor 20 Jahren. Das hat eine Umfrage des Regiomar-Instituts der FH Westküste ergeben. Auf einer Skala von 0 bis 100 ist der Wert von 44 auf 74 gestiegen. Damit liegt Itzehoe bei der Attraktivität kurz hinter Husum (Kreis Nordfriesland), aber vor Heide (Kreis Dithmarschen). Oliver Franz von der FH Westküste hat die Umfrage ausgewertet: "Itzehoe war 2005 auf dem Tiefpunkt: mit viel Leerstand und einer unattraktiv gestalteten Innenstadt. Das ist deutlich besser geworden mit vielen Veranstaltungen und einem guten Stadtmarketing." | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Anmeldung zur Info-Veranstaltung "Pflegeeltern werden" in Heide

Sowohl der Kreis Dithmarschen als auch der Kreis Steinburg suchen nach Familien, die fremde Kinder bei sich aufnehmen. In Dithmarschen gibt es derzeit laut Kreisverwaltung 160 Pflegefamilien. 20 weitere würden benötigt, um einen gestiegenen Bedarf decken zu können. Zudem müssten Pflegeeltern ersetzt werden, die sich aus Altersgründen nicht mehr um Kinder kümmern können. Bis Mittwoch (22.01.) können sich Interessierte für eine Info-Veranstaltung in Heide (Kreis Dithmarschen) anmelden. Die findet am kommenden Dienstag (28.1.) statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Raubmord in St. Peter-Ording vor Gericht

Im Prozess um einen Raubmord in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) werden am Mittwoch (22.1.) vor dem Landgericht Flensburgweitere Zeugen vernommen. Vier Männern wird vorgeworfen, sich im Januar vergangenen Jahres Zugang zum Haus eines Rentner-Ehepaares verschafft und dieses bedroht zu haben. Der 99-jährige Ehemann verletzte sich dabei tödlich. Seine 79-jährige Ehefrau soll geschlagen und gefesselt worden sein. Das Gericht will dazu unter anderem Ersthelfer hören. Außerdem soll ein rechtsmedizinisches Gutachten vorgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

