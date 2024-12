Stand: 20.12.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Zu wenige Blutspenden an den Feiertagen

Die Blutspende-Situation ist zwischen den Feiertagen häufig angespannt. In diesem Jahr sei sie kritisch, aber noch nicht bedrohlich, berichtet eine Sprecherin vom Deutschen Roten Kreuz Schleswig-Holstein. Der Grund für die wenigen Blutspenden: Viele Menschen seien derzeit im Urlaub. Außerdem spenden sie in der Erkältungszeit weniger Blut. In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg gibt es deswegen DRK-Blutspendeaktionen rund um die Feiertage: zum Beispiel am 23. Dezember in Albersdorf, am 26. Dezember in Heide und am 30. Dezember in Horst. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Prozess gegen falschen Polizisten in Meldorf startet

Vor dem Schöffengericht in Meldorf (Kreis Ditmarschen) beginnt am Freitag (20.12.) der Prozess gegen einen mutmaßlichen "falschen Polizisten". Der Angeklagte soll Mitglied einer betrügerischen Gruppe gewesen sein und einem Opfer Gold entwendet haben. Zur Vorbereitung hatten sich seine unbekannten Mittäter in Telefonaten ebenfalls als Polizisten ausgegeben. Bei einer vermeintlichen Echtheitskontrolle soll der Angeklagte dann am 5. August 2024 dem Opfer in Marne das Gold entwendet haben. Der Angeklagte steht nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs als Mitglied einer Bande vor Gericht. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

