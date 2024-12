Stand: 23.12.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sturmflutwarnung

Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie besteht am Vormittag eine Sturmflutwarnung für die Westküste. Im Elbegebiet könnte das Hochwasser demnach bis zu 2 Meter und an der Küste etwa 1,5 Meter höher ausfallen als das mittlere Hochwasser. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 16:30 Uhr

Northvolt: Anhörung in den USA

In Texas hat ein Insolvenzrichter die Investoren vom Batteriehersteller Northvolt angehört. Das Unternehmen baut bei Heide (Kreis Dithmarschen) eine große Fabrik, ist jedoch in der Krise und will ein Sanierungsverfahren nach US-Recht starten. Unter den Gläubigern ist auch das Land Schleswig-Holstein, das bis zu 300 Millionen Euro verlieren könnte. Die anwesenden Anwälte einiger Gläubiger sind sich einig darüber, dass das Sanierungsverfahren nach Chapter-11 losgehen soll - auch, wenn sie dadurch natürlich Geld verlieren werden. Chapter-11 würde Northvolt ermöglichen, einige Forderungen gar nicht mehr oder nur geringere Summen begleichen zu müssen. Wann die Entscheidung fällt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Heide: Orgeleinbau in der St. Jürgen Kirche

Am Sonntag Morgen ist die neue Orgel in der St. Jürgen Kirche in Heide (Kreis Dithmarschen) bei einem Gottesdienst eingeweiht worden. Am Nachmittag feierte die Kirchengemeinde dann ein großes Konzert mit allen Chören. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung der neuen Orgel vergingen gut 15 Jahre - entsprechend erleichtert zeigte sich Pastorin Astrid Buchin. Die Begleitung durch die Orgel hatte ihr sehr gefehlt. Das Instrument hat mehr als 700.000 Euro gekostet - die Hälfte hat der Kirchenkreis als Kredit gegeben. Der muss nun getilgt werden - durch Konzerte, Spenden und Pfeifenpatenschaften. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

