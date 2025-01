Stand: 30.01.2025 08:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dithmarschen will Bildungseinrichtungen besser vernetzen

Die Bildungslandschaft für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dithmarschen soll übersichtlicher und weiterentwickelt werden. Dazu veranstaltet das Bildungsmanagement des Kreises ein Auftakttreffen im Kreishaus in Heide. Ziel sei es, ein datenbasiertes, kommunales Bildungsmanagement aufzubauen, sagt Hanna Reichardt vom Kreis Dithmarschen. Das Projekt wird vom Bundesbildungsministerium gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

Dünenhus in St. Peter-Ording für Architekturpreis nominiert

Das Dünenhus in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist für den internationalen Architekturpreis "Buildings of the World" nominiert worden. Das teilt die Tourismuszentrale mit. Das Dünenhus aus Holz und Glas ist am Ende der Erlebnispromenade im Stil der traditionellen Pfahlbauten in St. Peter-Ording gebaut worden. Die Gewinner der Online-Abstimmung sollen am 4. Februar bekannt gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

Autofahrerin zwischen Schlotfeld und Itzehoe verunglückt

Am Mittwochvormittag ist eine Frau auf der B206 zwischen Schlotfeld und Itzehoe (Kreis Steinburg) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Sie hatte laut Polizei vermutlich auf der nassen Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ihr Mitfahrer blieb unverletzt. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die B206 war für zweieinhalb Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 08:30 Uhr