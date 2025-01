Stand: 29.01.2025 08:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mehr Gäste auf Helgoland

In 2024 haben erneut mehr Gäste Helgoland besucht als noch im Jahr zuvor. Die Zahl wuchs laut Tourismus-Service um 2,7 Prozent auf etwa 302.000 Tages- und Übernachtungsgäste. Obwohl das immer noch weniger sind als die gut 355.000 Besucher vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 ist Tourismuschefin Katharina Schlicht zufrieden. Die Zahlen zeigten, dass Helgoland weiterhin bei deutschen Urlaubsgästen beliebt sei. Trotz der längeren Anreise sei die Insel dank guter Angebote attraktiv für Touristen. Laut Schlicht kommen die meisten Urlauber aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dieses Jahr will die Tourismuschefin vor allem in Süddeutschland mehr um Urlauber werben. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Prozess wegen versuchten Totschlags in Itzehoe

Am Mittwoch startet am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Prozess unter anderem wegen versuchten Totschlags. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Juli vergangenen Jahres in Heide (Kreis Dithmarschen) mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug verfolgt haben. Dabei soll er das Auto gerammt und dadurch einen Unfall provoziert haben. Der Geschädigte erlitt Verletzungen - sein Fahrzeug einen Totalschaden. Neben versuchten Totschlags wird dem Angeklagten ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Northvolt Thema im Haushaltsausschuss des Bundestags

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll am Mittwoch im Haushaltsauschuss des Bundestags zu den Northvolt-Subventionen befragt werden. Der Bund und das Land Schleswig-Holstein hatten dem Batteriehersteller Northvolt, der bei Heide (Kreis Dithmarschen) eine Fabrik baut, mehr als 600 Millionen Euro in Form einer Wandelanleihe geliehen. Doch Northvolt steckt in der Krise, das Geld könnte verloren sein. Habeck soll Risiken gekannt und ein entsprechendes Gutachten deshalb nachträglich als geheim eingestuft haben - laut FDP und CDU war das rechtlich nicht zulässig. Eine Sprecherin des Ministers wies dies zurück. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Tagesbaustelle: Teil-Sperrung der A23

Die A23 ist am Mittwoch laut Autobahn GmbH zwischen Lägerdorf und Hohenfelde (Kreis Steinburg) in Richtung Hamburg einspurig gesperrt. Die Sanierungsarbeiten sollen um 9 Uhr starten und um 16 Uhr enden. Auch am Donnerstag und am Freitag soll der Abschnitt noch einmal gesperrt sein. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

