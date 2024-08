Stand: 28.08.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Berufungsprozess wegen Darstellungen sexualisierter Gewalt

Am Mittwoch beginnt am Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) der Berufungsprozess gegen einen Angeklagten wegen des Besitzes von Inhalte mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Der Mann war im April vor dem Amtsgericht Itzehoe zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Ihm war der Besitz von Inhalten mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder in zwei Fällen vorgeworfen worden: im ersten ging es um 238.000 und im zweiten Fall um 146.000 Inhalte. Wie ein Sprecher des Gerichts erklärte, greift der Itzehoer mit der Berufung lediglich die verhängte Strafe an. Mit dem Berufungsurteil wird nach wenigen Stunden gerechnet. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Wandel der Bestattungskultur: Heides Nordfriedhof soll Park werden

Urnenbestattungen und Leerstände sorgen in der Bilanz des Friedhofs in Heide (Kreis Dithmarschen) für ein Minus von rund 100.000 Euro jährlich. Deshalb soll der Nordfriedhof langfristig zu einem öffentlichen "Park der Ruhe" werden. Für Pastorin Astrid Buchin eine nachhaltige Lösung: "Am Charakter des Ortes wird sich erst einmal gar nicht viel verändern. Andererseits verändert sich vieles, auch unsere Friedhöfe. Und jetzt steuern wir es entsprechend." Bis es soweit ist, dauert es noch: Der Kirchenkreis überträgt den Friedhof 2058 an die Stadt Heide, ab dann sind Bestattungen nur noch auf dem Südfriedhof am Lobeskampweg möglich. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Reparaturarbeiten und Ausfall Nachtschicht: NOK-Fähren fallen aus

An der Fährstelle Ostermoor (Kreis Dithmarschen) fällt bis Sonnabend die Nachtschicht zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr betriebsbedingt aus. Das teilt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit. Außerdem werden in Ostermoor aufgrund von Reparaturarbeiten am Anleger bis Donnerstagabend 20 Uhr keine Fahrzeuge transportiert. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) steht bis Donnerstagabend 23 Uhr nur eine 100-Tonnen-Fähre zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 08:30 Uhr