Stand: 13.08.2024 09:44 Uhr

Vernachlässigte Schafe vom Treenedeich bekommen neues Zuhause.

Ein neuer Halter hat die etwa 25 vernachlässigten Schafe vom Treenedeich bei Stapel (Kreis Schleswig- Flensburg) abgeholt. Anwohnende hatten wegen des schlechten Zustandes der Tiere die Behörden informiert. Der Kreis Nordfriesland, wo der Halter gemeldet ist, hatte daraufhin den Schafhalter wegen Vernachlässigung seiner Tiere angezeigt. Jetzt habe sich jemand gefunden, der die Tiere übernimmt, so eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland. Dem bisherigen Halter gehörten mehr als 650 Tiere, verteilt auf drei Kreise. Jetzt aber musste er sie an einen Viehhändler verkaufen. Der lässt die Schafe bereits seit Donnerstag abholen und an erfahrene Tierhalter in ganz Schleswig- Holstein verteilen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Faszinierendes Schauspiel: Sternschnuppen über Stapelholm

Im Gebiet zwischen Eider und Treene (Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland) ist der Sternschnuppenregen der Perseiden besonders gut zu sehen. Die Stapelholmer Sternenkieker verfolgen den Perseidenstrom von sieben verschiedenen Aussichtsplätzen an der Westküste aus. Heinz Warnecke hat eigenen Angaben alle drei bis vier Minuten eine Sternschnuppe gezählt, bis zu 20 Sternschnuppen in der ganzen Nacht: "Es waren einige sehr imposante dabei, mit einem Schweif hinten", so Warnecke. Der Perseidenstrom sorgt jährlich um den 12. August herum dafür, dass am nächtlichen Himmel besonders viele Sternschnuppen zu sehen sind.| NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

