Helgoland: Verity-Bergung kommt voran

Die Bergung des im Oktober vor Helgoland (Kreis Pinneberg) gesunkenen Frachters "Verity" kommt gut voran. Das erklärte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Ein großer Teil der Ladung sei inzwischen geborgen. Man komme nun in die finale Phase der Bergungsarbeiten der Verity, die Vorbereitungen des beauftragten Unternehmens sowie der nautischen Spezialisten seien so gut wie abgeschlossen. Das Wrack soll unter Wasser in zwei Teile zerschnitten werden, dabei kämen auch Taucher zum Einsatz, so die Sprecherin weiter. Ein Schwimmkran soll dann die beiden Wrackteile heben. Ende August werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Northvolt-Ansiedelung: Wohnungsunternehmen fordern mehr Unterstützung

Vor dem Hintergrund der Ansiedlung der Northvolt-Batteriefabrik fordert der Verband der Wohnungsunternehmen mehr Unterstützung von Bund und EU. Man müsse in einem ersten Schritt 1.000 Wohnungen für Mitarbeitende von Northvolt in der Region Heide (Kreis Dithmarschen) bereit stellen, sagte Axel Gedaschko, der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. In einem zweiten Schritt müsse man dann 8.000 weitere Wohnungen bauen. Dafür bräuchten die Wohnungsunternehmen zeitnah Fördermittel und zinslose Darlehen von Bund und EU. Das Land müsse zudem so schnell wie möglich alle Zuständigkeiten bei der Bauleitplanung bündeln, erklärte Gedaschko. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Seehundstation Friedrichskoog wildert erste Heuler der Saison aus

Die Beschäftigten der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) wildern am Dienstag die ersten drei Heuler der Saison in der Nordsee aus. Nach Angaben der Station ist darunter zum Beispiel der junge Seehund "Bosse". Spaziergänger hatten ihn Mitte Mai am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gefunden. In Friedrichskoog hatten die Mitarbeitenden ihn wieder aufgepäppelt. Sein Gewicht hat sich mittlerweile verdreifacht, nun darf er wieder in die Freiheit. In den vergangenen zweieinhalb Monaten hat die Seehundstation Friedrichskoog mehr als 270 junge Seehunde aufgenommen, die an den Stränden der Nordseeküste sowie auf den Inseln entdeckt worden waren. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Atommüll-Lager: Bürgermeister fordern Entschädigung

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), Brokdorf (Kreis Steinburg) und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) lagert hochradioaktiver Atommüll aus den ehemaligen Atomkraftwerken. Die Bürgermeister der Orte verlangen nun vom Bund Entschädigungszahlungen für die Zwischenlagerung des Mülls. Eine Million pro Jahr soll es geben, wie das Bundesumweltministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte. Das Ministerium machte auch deutlich, dass dafür kein Geld im Haushalt vorhanden sei. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 06:00 Uhr

