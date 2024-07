Stand: 24.07.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gewalt in Heide: Urteil gegen Jugendliche ist gefallen

Im Fall von schweren Raubüberfällen, Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Heide Anfang des Jahres hat das Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) die zwischen 14 und 18 Jahre alten Angeklagten am Dienstag nach fünf Verhandlungstagen verurteilt. Das Strafmaß liegt zwischen zwei Jahren und drei Monaten Jugendstrafe und anderthalb Jahren Bewährungsstrafe. Das heißt, drei der Jugendlichen konnten das Gericht auf freiem Fuß verlassen - ein Junge und ein Mädchen bleiben weiterhin in Haft. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

Zoll-Razzia in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen

Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit, Scheinselbständigkeit und illegaler Beschäftigung hat der Zoll 25 Objekte in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen durchsucht. Schwerpunkt waren Tankstellen und Kioske - unter anderem in Itzehoe. Nach Angaben einer Sprecherin des Hauptzollamtes Itzehoe hat der Zoll 46 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Außerdem stellten die Beamten mehrere Kilogramm unsachgemäß gelagerte Fisch- und Fleischwaren sicher. Die Untersuchungen dauern noch an. Die Zollbeamten analysieren in den kommenden Tagen Geschäftsunterlagen der betroffenen Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:00 Uhr

Unwetter: Tornado auf der Elbe bei Brokdorf

Neben Gewitter und Starkregen hat die Feuerwehr auch einen Tornado gemeldet, der bei Brokdorf (Kreis Steinburg) am Dienstagnachmittag über die Elbe gefegt ist. Schäden hat die Windhose laut Leitstelle nicht verursacht. In Meldorf (Kreis Dithmarschen) gab es insgesamt 25 Einsätze für die Feuerwehr. Die Leitstellen sprechen von einem für eine solche Wetterlage normalen Einsatzaufkommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 19:00 Uhr

