25 Jahre Musikantenbörse Garding

In diesem Jahr feiert die Musikantenbörse in Garding (Kreis Nordfriesland) ihr 25-jähriges Bestehen. Die Idee, Musiker einzuladen, die für eine kleine Aufwandsentschädigung nach Eiderstedt kommen, um dort teilweise unter freiem Himmel zu spielen, hatte Rainer Martens, damals Gastwirt der Musikkneipe Lütt Matten. Gestartet seien sie mit drei Bühnen, jetzt sind es fünf, so Martens. Jeden Dienstag spielen seit 25 Jahren von Anfang Juli bis weit in den August hinein verschiedene Musikgruppen und Einzelinterpreten auf der Musikantenbörse. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Ostenfeld: Möglicher Armbrust-Angriff auf Kaninchen

In Ostenfeld bei Husum (Kreis Nordfriesland) hat ein Unbekannter mutmaßlich mit einer Armbrust oder einer ähnlichen Waffe auf ein Kaninchen geschossen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise. Am vergangenen Mittwoch hatte der Verein "Kaninchenhilfe Nordfriesland" gemeldet, dass ein Tier mit einem Pfeil im Ohr gesichtet worden sei. Mittlerweile musste das Tier laut Vereinsangaben erschossen werden, weil sich die Wunde entzündet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 16:30 Uhr

Marktplatz in Heide ab Dienstag zur Hälfte gesperrt

Von heute an werden die Hälfte der Parkplätze auf dem Heider Marktplatzes (Kreis Dithmarschen) gesperrt. Der Grund: Am kommenden Wochenende steigt dort der große 80er und 90er Schlagermarathon. Aktuell finden somit erste Aufbauarbeiten statt. Ab Freitag dann bis mindestens Montag ist dann der gesamte Platz gesperrt. Ausweichparkplätze gibt es zum Beispiel unter der Stadtbrücke, an der Tannenstraße, der Mühlenstraße oder der Güterstraße. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

