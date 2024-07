Stand: 03.07.2024 16:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Heide vom 3. Juli 2024.

Reaktionen auf wirtschaftliche Schwierigkeiten von Northvolt

Am Dienstag war bekannt geworden, dassder schwedische Batteriehersteller seine internationalen Pläne wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten bremsen will. Northvolt-Deutschlandchef Christofer Haux sagte, der Bau der Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) gehe unverändert weiter. Man müsse aber das Ausbau-Tempo überdenken. Thomas Bultjer von der Industrie- und Handelskammer Flensburg betonte, dass die Region weiterhin ihre Hausaufgaben machen und sich vor allem um Themen wie Wohnraum und KiTa-Plätze kümmern müsse. Am Mittwochnachmittag haben sich Mitglieder des Landtags-Wirtschaftsausschusses in Malmö mit Northvolt-Vertretern getroffen.| NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 16:30 Uhr

Schulzentrum Heide-Ost nach Brand

Nach dem Brand im Schulzentrum Heide-Ost (Kreis Dithmarschen) am vergangenen Donnerstag dürfen die Gebäude weiterhin nicht betreten werden. Laut dem Schulleiter der Gemeinschaftsschule, Matthias Claussen, warten die Verantwortlichen noch auf Messergebnisse von Luft- und Rußpartikelproben. Daher bleibe man auch den Rest der Woche im Distanzunterricht. Laut einer Polizeisprecherin ist die Brandursache nach wie vor unklar - genauso wie die Höhe des Schadens. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 16:30 Uhr

Jugendliche brechen Auto in Heide auf

In Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Gruppe junger Menschen erwischt, die versucht haben, Autos aufzubrechen. Die Beamten fuhren gegen halb vier auf den Parkplatz vor dem Bahnhof. Daraufhin ergriffen drei männliche Jugendliche sowie ein 13-jähriges Mädchen die Flucht. Die Beamten nahmen alle Jugendlichen vorläufig fest und stellten Beweismittel sicher. Laut einer Sprecherin ermittelt die Polizei, ob die vier Personen für zwei weitere Fahrzeugeinbrüche in derselben Nacht verantwortlich sind. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.07.2024 | 16:30 Uhr