Stand: 03.06.2024 09:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Fahrraddemo gegen Weiterbau der A20: weniger Resonanz als erhofft

Bei der Fahrraddemo am Sonntag gegen den geplanten Weiterbau der Küstenautobahn A20 gab es deutlich weniger Teilnehmende als von den Organisatoren erhofft. Laut Polizei haben lediglich 150 Personen mit dem Rad demonstriert - angemeldet waren 500. Die ursprünglich geplante Route, die zwischen Itzehoe und Hohenfelde (beide Kreis Steinburg) über die Autobahn A23 geführt hätte, war gerichtlich untersagt worden. Deshalb fuhren die Demonstrierenden über Landstraßen zur Abschlusskundgebung nach Glückstadt (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Perspektiv-Schulen in Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland ernannt

Sechs Schulen aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland hat das Bildungsministerium als "Perspektiv-Schulen" benannt. Konkret geht es um die Bürgerschule in Husum (Kreis Nordfriesland), die Elbschule in Glückstadt (Kreis Steinburg), die Fehrsschule und die Grundschule Wellenkamp in Itzehoe (Kreis Steinburg), die Grundschule Lüttenheid in Heide (Kreis Dithmarschen) sowie die Gemeinschaftsschule Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Insgesamt hat das Ministerium 70 Schulen im ganzen Land ausgewählt. Diese liegen meist in sogenannten sozialen Brennpunkten und erhalten über einen Zeitraum von zehn Jahren zusätzliche Fördermittel. Im Juni sollen weitere 70 Schulen in das Programm aufgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Vaale und Nutteln feiern 777-jähriges Bestehen

Die beiden Nachbargemeinden Vaale und Nutteln im Kreis Steinburg feiern in diesem Jahr ihr 777-jähriges Bestehen. Am Sonntag gab es ein Fest, dessen Höhepunkt laut Vaales Bürgermeister Thomas Hencke (KWG) ein Tauzieh-Wettbewerb im Vaaler Heinzi-Möller-Stadion vor mehr als 200 Zuschauern war. Beide Orte traten mit einem zehnköpfigen Team gegeneinander an, das jeweils zur Hälfte aus Gemeinderäten bestand. Am Ende setzte sich Vaale gegen Nutteln durch. Als Nächstes steht ein gemeinsame Erntedankfest an. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 08:30 Uhr