Stand: 22.05.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glückstadt: Jugendliche begehen Überfälle

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei nach einem versuchten Raub in Glückstadt (Kreis Steinburg) eine Gruppe Kinder und Jugendlicher aufgegriffen. Es handelt sich um drei Mädchen und zwei Jungen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Sie hatten einen Mann zunächst um Geld gebeten und anschließend versucht, ihm gewaltsam eine Tasche abzunehmen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass die Gruppe hinter einer Reihe ähnlicher Vorfälle in Glückstadt steht. So war erst vor wenigen Tagen ein Zeitungsausträger um Geld gefragt, dann bedrängt und verletzt worden. Um die Situation in den Griff zu bekommen, will die Ermittlungsgruppe "Jugend" der Polizeidirektion Itzehoe jetzt eng mit dem Jugendamt und der Stadt zusammenarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Falsche Polizisten kassieren Bußgeld

Nach einer Verkehrskontrolle durch falsche Polizisten sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Am Dienstag vergangener Woche war ein Motorradfahrer in Gribbohm im Kreis Steinburg unterwegs. Zwei falsche Polizisten hielten ihn wegen eines defekten Blinkers an und kassierten ein Bußgeld von ihm. Die Polizei in Itzehoe nimmt Hinweise auf das Täterfahrzeug entgegen: ein Opel Astra Kombi, neueres Modell und mit Itzehoer Kennzeichen. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Helgoländer Börteboote bieten Sondertouren an

Die sogenannten Helgoländer Börteboote bringen traditionell Fahrgäste von vor der Insel ankernden Schiffen an Land. Seitdem aber alle Schiffe den Südhafen der Insel direkt ansteuern, werden die Börteboote nur noch selten zum Ein- und Ausbooten genutzt. Doch der Verein zum Erhalt Helgoländer Börteboote und die Gemeinde Helgoland (Kreis Pinneberg) bieten nach wie vor Fahrten mit den Booten an: Zum Ende einer dreiwöchigen Werbetour fahren die Boote am Mittwoch von Finkenwerder nach Glückstadt (Kreis Steinburg), am Donnerstag dann von Glückstadt nach Freiburg an der Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2024 | 08:30 Uhr