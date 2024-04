Stand: 08.04.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Qualifikation für Boßel-EM im Kreis Nordfriesland

Am Sonnatg hat in St. Peter-Böhl (Kreis Nordfriesland) das zweite von insgesamt drei Qualifikationswerfen für die Europameisterschaft im Boßeln stattgefunden. Sieger im Standboßeln wurde Kai Engel vom Boßelverein Mielebund aus Meldorf (Kreis Dithmarschen). Er schaffte in drei Würfen eine Distanz von 239 Metern. Bei den Frauen gewann Henrike Thiessen vom Südbund Reinsbüttel (Kreis Dithmarschen). Stärkster unter den Junioren war erneut Paul Rüsch vom Boßelverein Vereinigte Geestdörfer aus Niedersachsen. Und bei den Juniorinnen gewann Eike Carstensen. Sie alle haben sich für die EM qualifiziert. Die endgültigen Kader stehen dann am Sonntag (14.4.) nach dem letzten Ausscheidungswerfen fest. Im Mai findet die Boßel-EM in Ostfriesland statt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

B202: Ortsdurchfahrt Tating voll gesperrt

Die B202 ist ab sofort in Tating (Kreis Nordfriesland) wegen Bauarbeiten bis Juni beidseitig gesperrt. Der Breitband-Zweckverband Nordfriesland führt dort Arbeiten für Glasfaserleitungen in der Region durch. Laut eines Sprechers des Amtes Eiderstedt werden außerdem die Regenentwässerung und die Gehwege saniert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Am 7. Juni soll die Strecke dann wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Motorrad kracht in Auto

In Höhe Siezbüttel (Kreis Steinburg) ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer mit hohem Tempo in ein Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei waren gegen 20.30 Uhr die Rettungskräfte zur Unfallstelle zur K59 gerufen worden. Der 28-jährige Fahrer des Motorrads wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er habe mindestens mittelschwere Verletzungen, sagt ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Mann stirbt bei Brand in Albersdorf

Am Sonnabend ist ein 63-jähriger Mann in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) bei einem Brand gestorben. Das Feuer war morgens in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos im Haus. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Mann nicht laufen und daher das brennende Haus nicht alleine verlassen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

