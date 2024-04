Stand: 04.04.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kommunaler Ordnungsdienst in Heide ab 15. April startklar

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Vorbereitungen zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) abgeschlossen. Alle Stellen seien nun besetzt und die ersten beiden Mitarbeitenden würden am Montag, den 15. April, starten, so ein Stadtsprecher. Die Mitarbeitenden sollen künftig regelmäßig in der Fußgängerzone, am Südermarkt und in der Neuen Anlage patrouillieren. Sie sollen Präsenz zeigen und so das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Innnenstadt verbessern. Bei Straftaten müssen die Mitarbeitenden des KOD allerdings die Polizei benachrichtigen. Nach den Vorfällen mit Jugendlichen am Südermarkt vor zwei Jahren hatte die Stadt Heide im Herbst die Einrichtung eines Ordnungsdienstes beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Nach Supermarktüberfall: Heider Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Supermarktüberfall am Dienstagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) nach Zeugen. Um 22.20 Uhr war der Discounter in der Husumer Straße zwar nicht mehr geöffnet, die Ladentür war aber noch nicht abgeschlossen. Zwei Unbekannte betraten den Supermarkt und bedrohten die drei Angestellten mit einer Waffe. Sie zwangen die Mitarbeitenden, den Tresor zu öffnen. Danach fesselten sie die drei Angestellten und flohen mit der Beute. Die beiden Männer trugen schwarze FFP2-Masken und Cappies. Der eine Tatverdächtige trug schwarze Sneakers und hatte ein Sterntattoo am rechten Handgelenk. Der andere Tatverdächtige war mit einem grauen Parka und braunen Schuhen bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Brennendes Auto sorgt für Sperrung der A23

Die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) ist am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr zu einem Brand eines mit Gas betriebenen Autos ausgerückt. Es brannte auf der A23 zwischen den Anschlussstellen Horst/Elmshorn und Hohenfelde. Die Autobahn musste deswegen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Das Auto brannte laut einem Sprecher der Leitstelle West komplett aus. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Heide: Gesuchte Mutter mit neugeborenem Kind wieder da

Die junge Frau, die seit Dienstagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) zusammen mit ihrem Neugeborenen aus dem Westküstenklinikum verschwunden war, ist am Mittwoch wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie bei einem Bekannten in Hamburg angetroffen. Sie und ihr Kind hatten demnach dringend medizinische Hilfe gebraucht. Zudem habe die Frau keinen festen Wohnsitz. Den beiden gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:00 Uhr

