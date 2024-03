Stand: 22.03.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Weniger Finanzen für Tagesmütter: "Ein Schlag ins Gesicht"

Der Kreistag des Kreises Steinburg hat am Donnerstag eine neue Satzung zur Förderung der Kindertagespflege beschlossen. Diese gilt ab dem 1. April und sieht eine niedrigere Sachaufwandspauschale für Tagesmütter und -väter vor. Sie wird zum Beispiel für Mieten, Energiekosten oder Spielzeuge gezahlt. Anfang des Jahres war bereits die Anzahl der als freiwillig vom Kreis weiterbezahlten Tage bei Urlaub, Krankheit oder Fortbildung reduziert worden. Im kommenden Jahr sollen diese ganz wegfallen. Der Unmut unter Tageseltern sei groß, einige hätten bereits ihre Arbeit aufgegeben, sagt Naima Wright vom Landesverband Kindertagespflege. Sie spricht von einem "Schlag ins Gesicht" und verweist auf künftig steigende Bedarfe. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Dirigent Kent Nagano erhält Brahms-Preis

Der diesjährige Brahms-Preis wird an den renommierten Dirigenten Kent Nagano gehen. Das teilte die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein gestern in Heide (Kreis Dithmarschen) mit. Der aus Kalifornien stammende Maestro ist seit 2015 Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper und Hamburgischer Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters. Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Brahms-Preises findet am 29. September in der St. Bartholomäus-Kirche in Wesselburen statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Zollfahndung in Itzehoe

Gestern waren 56 Zöllnerinnen und Zöllner im Bereich des Hauptzollamtes Itzehoe (Kreis Steinburg) auf vier Großbaustellen im Einsatz. Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung fahndeten sie unter anderem nach sozialversicherungsrechtlichen Verstößen, illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und so genanntem Leistungsbetrug. Dabei haben sie 15 Fälle von illegaler Ausländerbeschäftigung festgestellt. In 67 weiteren Fällen werden nun Nachermittlungen angestellt, so der Zoll. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Itzehoer Adipositas-Zentrum ist jetzt "Kompetenzzentrum"

Das Adipositas-Zentrum am Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) darf sich ab sofort "Kompetenzzentrum" nennen. Die Auszeichnung wurde von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie verliehen. Im vergangenen Jahr sind am Adipositas-Zentrum 60 Patienten mit krankhaftem Übergewicht operiert worden. Die Mitarbeitenden betreuen die Patienten auch psychologisch und ernährungstherapeutisch und begleiten sie vor und nach der Operation. Das Adipositas-Zentrum im Klinikum Itzehoe hat vor drei Jahren seinen Betrieb aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 08:30 Uhr