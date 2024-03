Stand: 19.03.2024 09:56 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Batteriefabrik bei Heide: Studie zeigt Chancen für Kreis Steinburg auf

Die geplante Batteriefabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen war am Montag Thema im Wirtschaftsausschuss des Kreises Steinburg. Das CIMA Institut für Regionalwirtschaft aus Hannover stellte den Kommunalpolitikern eine Studie zu wirtschaftlichen Effekten der Northvolt-Ansiedlung vor. Demnach könnten allein im Kreis Steinburg 1.400 neue Arbeitsplätze entstehen und 104 Millionen Euro Umsatz jährlich generiert werden. Die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Claudia Buschmann (CDU) spricht von einer historischen Chance, sieht aber auch Herausforderungen, zum Beispiel beim Ausweisen neuer Gewerbeflächen, beim Wohnungsbau oder dem Ausbau von Kitas und Schulen. Am kommenden Montag ist offizieller Baustart der Batteriefabrik. Ab 2026 sollen dort jährlich bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos produziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Eiderbrücke bei Tönning wegen Bauarbeiten gesperrt

Noch bis Freitagnachmittag tauscht der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Schrankenanlagen auf der Eiderbrücke bei Tönning (Kreis Nordfriesland) aus. Dafür muss jeweils eine Seite der Brücke gesperrt werden. Der Autoverkehr wird an diesen Stellen dann über eine mobile Ampel geregelt. Der Rad- und Fußweg wird hingegen voll gesperrt, schreibt der LBV.SH. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

50 Organisationen fordern Schließung der Abschiebehaft in Glückstadt

Ein Bündnis aus 50 Organisationen fordert von der Landesregierung die Schließung der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt im Kreis Steinburg. Das Überführen von Menschen nach Glückstadt in die Abschiebehaft sei ein "unmenschlicher Akt", die Zustände in der Anstalt seien "desaströs", so das Bündnis. Zu den Unterzeichnern gehören neben dem Flüchtlingsrat auch der Paritätische Schleswig-Holstein, Greenpeace Kiel und der AWO Kreisverband Kiel. Die Abschiebehafteinrichtung mit 60 Plätzen wurde im August 2021 in Betrieb genommen. Seit Anfang des Jahres gibt es vor Ort keine Sozialberatung für die Bewohnerinnen und Bewohner mehr. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

