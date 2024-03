Stand: 15.03.2024 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Lebenslange Haft nach Mord in Heide

Am Donnerstag ist am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) das Urteil gegen einen 55-Jährigen gefallen. Für den Mord an seiner Ehefrau in Heide (Kreis Dithmarschen) hat das Gericht ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anklage lautete auf Vergewaltigung und Mord. Die Kammer folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und stellte zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 31. Oktober 2022 seine Frau auf offener Straße in Heide erschossen hat und es sich nicht um einen Unfall handelte, wie er behauptet hatte. Der 55-jährige habe seine Frau aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen erschossen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Straftaten in Dithmarschen und Steinburg nehmen zu

Die Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) hat die Kriminalstatistik 2023 für Dithmarschen und Steinburg veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 5,4 Prozent mehr erfasste Straftaten. Trotzdem liegen beide Kreise unter dem Durchschnittswert in Schleswig-Holstein pro 100.000 Einwohner. Bei den meisten Taten handelt es sich um Diebstähle oder Vermögensdelikte wie Betrug. Die Anzahl der Straftaten gegen das Leben stieg auf zehn Fälle an - zwei mehr als im letzten Jahr. Im Bereich Sexualdelikte gab es 68 Fälle mehr. 2023 stieg auch die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen. In der Heider Innenstadt, aber auch in Itzehoe gab es mehr Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Raub durch junge Täterinnen und Täter. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Frühchen werden in Itzehoe vorerst weiter behandelt

Das Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) wird zunächst weiterhin alle sehr früh geborenen Kinder sowie Schwangere mit drohender sehr früher Geburt behandeln können. Die Krankenkassen hatten der Frühchenstation Ende vergangenen Jahres das dafür notwendige sogenannte Level eins aberkannt. Grund dafür ist eine gestiegene Mindestfallzahl, die das Klinikum nicht erreicht. Die Klinik klagt dagegen und hatte vor dem Sozialgericht in Itzehoe mit einem Eilantrag Erfolg. Damit darf es bis zur endgültigen Entscheidung Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1.250 Gramm jederzeit voll behandeln. Das war der Klinik nach der Aberkennung nicht verboten, sie konnte sich aber nur bei Notfällen sicher sein, dafür auch bezahlt zu werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

