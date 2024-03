Stand: 14.03.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozess um tödlichen Schuss in Heide: Urteil erwartet

Im Mordprozess um einen tödlichen Schuss auf eine 37-Jährige in Heide (Kreis Dithmarschen) will das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) heute Mittag das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 55 Jahre alten Mann lebenslange Haft wegen Mordes und Vergewaltigung gefordert. Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Tötung und Vergewaltigung und hält eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten für angemessen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 14:00 Uhr

Bahnstrecke zwischen Husum und St. Peter-Ording bald frei

Die Bahnstrecke zwischen Husum und St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) wird am 1. April wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Auf der Strecke wurden in Heide, Husum und Tönning Oberleitungsinseln eingerichtet. Diese kurzen elektrifizierten Abschnitte dienen zum Aufladen für Akku-Züge während der Fahrt. Der Großteil der Arbeiten sei abgeschlossen, so die Bahn-Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Stutthof-Prozess: Verteidigung geht in Revision

Vor 15 Monaten hat das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) die ehemalige KZ-Sekretärin Ingrid F. aus Quickborn (Kreis Pinneberg) nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt - wegen Beihilfe zum Mord im Konzentrationslager Stutthof in mehr als 10.000 Fällen. Die Verteidigung der heute 98-Jährigen beantragte Revision, ebenso die Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte angezweifelt, ob die Arbeit von Zivilangestellten in Konzentrationslagern den Tatbestand der Beihilfe zum Mord erfüllt. Am 31. Juli beginnt der Prozess vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

