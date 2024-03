Stand: 06.03.2024 09:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Regionalpläne Windkraft: OVG-Urteil ist rechtskräftig

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hatte im vergangenen März die Regionalpläne Windkraft unter anderem für Nordfriesland für unwirksam erklärt. Eine Beschwerde der Landesregierung dagegen hat das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Damit ist die Entscheidung aus Schleswig rechtskräftig, das heißt, dass bestimmte Landschaften wie das Landschaftsschutzgebiet Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vorgelagerter Marsch in Nordfriesland kein Tabugebiet für Windkraft mehr sind, also bei der Planung nicht ausgeklammert werden dürfen. Laut Umwelt- und Innenministerium müsse nun mit Hochdruck an einer Neuaufstellung der Regionalpläne gearbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Unternehmen von Bahnstreik betroffen

Der von der Lokführer-Gewerkschaft GDL angekündigte Streik im Bahnverkehr trifft auch Unternehmen, die auf den Transport per Güterverkehr angewiesen sind. Frank Schnabel, Sprecher der Werkleiterrunde im Chemiepark in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), teilt auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass Unternehmen wie Sasol, Yara und Total Energies kurzfristig versuchen würden, auf Alternativen wie Lastwagen umzustellen. Doch das sei nicht immer möglich. Vor allem bei längeren und ungeplanten Streiks kommt es laut Schnabel zu Schwierigkeiten in der Ver- und Entsorgung. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Küchenabfälle illegal am Deich entsorgt

Am Deich in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) werden laut Polizei seit vergangenem Herbst immer wieder illegal Küchenabfälle entsorgt. Der letzte Vorfall ereignete sich demnach Ende Februar. Die Beamten stellten nach Hinweisen etwa zehn Liter eingekochte Obstabfälle vermischt mit Kaffeefiltertüten fest. Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutz der Polizei Husum sucht daher nun Anwohnende oder andere Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

