Nach Messerangriff in Lübeck: Polizei wertet Zeugenaussagen aus Stand: 07.02.2025 14:14 Uhr Ein Streit auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lübeck ist am Montag eskaliert. Ein 52-jähriger Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt. Auf der Suche nach dem Täter wertet die Polizei Hinweise aus.

Nachdem ein 52 Jahre alter Mann am Montag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lübeck niedergestochen wurde, bearbeitet die Polizei Zeugenaussagen. Es gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, die jetzt in die Ermittlungen einfließen. Die Polizei sucht weiter nach dem mutmaßlichen Täter.

Plötzlich zog ein Mann ein Messer

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet eine 17-Jährige gegen 18.30 Uhr in der Brandenbaumer Landstraße mit drei Männern in einen Streit. Ein Bekannter der jungen Frau beobachtete den Vorfall und eilte zur Hilfe. Dabei spitze sich die Situation so zu, dass es zu einem Handgemenge kam. Einer der Männer zog daraufhin ein Messer und verletzte den 52-jährigen Bekannten. Danach floh der Angreifer.

Polizei bittet um Hinweise zur Messerattacke

Das Opfer wurde laut Polizei notärztlich versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei war mit bis zu acht Streifenwagen im Einsatz und durchsuchte die Umgebung. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden. Ein politisches Motiv schließen die Ermittler nach aktuellem Stand aus. Die Suche nach dem Täter läuft weiter. Hinweise nehmen die Beamten unter (0451) 131 20 06 entgegen.

