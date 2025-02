Nach Messerangriff in Lübeck: 18-Jähriger in U-Haft Stand: 11.02.2025 11:50 Uhr Mit einer Stichverletzung wurde ein Mann vergangene Woche in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Nun sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft.

Nachdem ein 52 Jahre alter Mann am Montag vergangener Woche (3.2.) auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lübeck niedergestochen wurde, hat ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen einen Verdächtigen angeordnet. Polizisten nahmen den Verdächtigen am Freitag in einer Wohnung in Lübeck fest, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 18-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Plötzlich zog ein Mann ein Messer

Nach Erkenntnissen der Polizei geriet eine 17-Jährige gegen 18.30 Uhr in der Brandenbaumer Landstraße mit drei Männern in einen Streit. Ein Bekannter der jungen Frau beobachtete den Vorfall demnach und eilte zur Hilfe. Dabei spitze sich die Situation laut Polizei so zu, dass es zu einem Handgemenge kam. Einer der Männer zog daraufhin ein Messer und verletzte den 52-jährigen Bekannten, wie die Polizei mitteilte. Danach floh der Angreifer.

Acht Streifenwagen im Einsatz

Das Opfer erlitt einen Stich in den Oberkörper. Der Mann wurde laut Polizei notärztlich versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit bis zu acht Streifenwagen im Einsatz und durchsuchte die Umgebung. Ein politisches Motiv schließen die Ermittler nach aktuellem Stand aus.

