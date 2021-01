Nach Leichenfund in Rendsburg: Landespolizei räumt Fehler ein

Im Spätsommer 2018 wurde eine 26-Jährige in Geesthacht als vermisst gemeldet. Rund zwei Jahre später wurde ihre Leiche auf dem Dachboden eines Tatverdächtigen in einem anderen Fall entdeckt. In dem Vermisstenfall gab es offenbar Versäumnisse.