Stand: 14.05.2025 08:30 Uhr Stadtradeln im Kreis Steinburg: Erfolgreicher Start

Die meisten gefahrenen Kilometer pro Einwohner hat mit Abstand Krummendiek im Kreis Steinburg. Die 26 teilnehmenden Radfahrer der 85-Einwohner-Gemeinde führen mit 22,84 Kilometern pro Einwohner derzeit die bundesweite Rangliste an (Stand: 8 Uhr, 14.5.). Aber auch die Plätze dahinter liegen mit St. Magarethen und Kudensee in Steinburg.

Bundesweite Fahrrad-Aktion

DerKreis Steinburg beteiligt sich zum neunten Mal an der Aktion, die dazu motivieren soll, Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu fahren. Laut einer Sprecherin des Kreises Steinburg übertrifft der Kreis jetzt schon die Zahlen des Vorjahres. Im Vergleich haben sich 600 Radler mehr angemeldet also noch im letzten Jahr. Die insgesamt 2.181 Radler haben bereits die 100.000 Kilometer-Marke geschafft. Am Ende der Aktion im Jahr 2024 hatten 2.954 Teilnehmende über 500.000 Kilometer geschafft. Die Aktion läuft noch bis zum 30. Mai.

Im Kreis Dithmarschen startet die Aktion erst am 14. Juni. Anmelden kann man sich aber jetzt schon.

