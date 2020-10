Stand: 30.10.2020 15:19 Uhr Nach Feueralarm: NDR 1 Welle Nord sendet wieder

Wegen eines Feueralarms im Landesfunkhaus in Kiel mussten am Freitagnachmittag zeitweise einige Räume evakuiert werden. Auch das Sendezentrum der NDR 1 Welle Nord war betroffen, sodass ein Notprogramm gesendet wurde. Die Ursache des Alarms war eine defekte Beleuchtung in einem Sprecherraum. Um kurz vor 15 Uhr durften die Mitarbeiter wieder zurück ins Gebäude. Das gewohnte Programm ist inzwischen auf allen Frequenzen wieder zurück.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2020 | 15:00 Uhr