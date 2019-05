Stand: 28.05.2019 20:06 Uhr

Nach Europawahl: Nord-SPD fordert neues Personal

Nach der Schlappe bei der Europawahl fordern Teile die Nord-SPD Konsequenzen in in der Bundespartei. Nach Meinung der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange brauche die Partei neues Führungspersonal aus der Mitte der Sozialdemokraten und ohne Vorgaben aus der Parteispitze, sagte sie NDR Schleswig-Holstein.

Landesparteirat stellt GroKo in Frage

Damit liegt Lange auf einer Linie mit dem Landesparteirat. Der fordert unverzügliche Vorstands-Neuwahlen mit einem transparenten Verfahren und dass der für Dezember geplante Bundesparteitag auf den frühestmöglichen Zeitpunkt vorgezogen wird. Man sehe dringenden Gesprächsbedarf für die Zukunft der SPD, sagte der Vorsitzende des Landesparteirates, Olaf Schulze. Dazu gehöre auch die Frage, ob die SPD die Arbeit in der Koalition fortsetzen will, so Schulze.

Nord-SPD fordert Konsequenzen nach Wahl-Schlappe NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.05.2019 21:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Ein Großteil der Nord-SPD fordert nach der Wahlschlappe bei der Europawahl personelle Konsequenzen auf Bundesebene. Ralf Stegner fordert hingegen, die Ergebnisse zunächst zu analysieren.







Die Landesvorsitzende der Nord-SPD Serpil Midyatli sagte dem Nachrichtenmagazin "Spiegel": "Nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der EU-Wahl müssen wir neben den wichtigen Inhaltlichen Antworten, die nun erwartet werden, auch über die personelle Ausrichtung der Partei reden."

Stegner: Ergebnis der Europawahl zuerst analysieren

Die Bundesvorsitzende der Partei, Andrea Nahles, hat bereits reagiert. Sie will sich schon in der kommenden Woche als Fraktionschefin im Bundestag der Wiederwahl stellen, um Klarheit zu schaffen. Der Fraktionschef der SPD im schleswig-holsteinischen Landtag und stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner hält diesen Schritt hingegen für übereilt. Es sei besser, zuerst das Ergebnis der Europawahl zu analysieren und Personalfragen hinten an zu stellen.

