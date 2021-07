Nach Betriebsversammlung bei Caterpillar: Frust und Enttäuschung Stand: 09.07.2021 14:27 Uhr Betriebsversammlung bei Caterpillar in Kiel: Nachdem das Aus für das Motorenwerk verkündet wurde, trafen sich heute 350 Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände.

Bis Ende 2022 will Caterpillar an seinen Standorten in Deutschland und China keine MSE-Motoren mehr herstellen. Alleine in Kiel-Friedrichsort sind rund 670 Menschen angestellt. Wie es für sie weitergeht, ist aber auch nach der Betriebsversammlung heute immer noch völlig unklar.

Nach Angaben von Thomas Stark aus dem Caterpillar-Betriebsrat laufen im Hintergrund schon Gespräche: Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) will mit Vertretern aus dem Betriebsrat und Gewerkschaftsvertretern sprechen. Gespräche zwischen dem schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministerium und dem Caterpillar-Konzernchef Mark Kingsley sollen noch heute geführt werden, heißt es aus dem Betriebsrat. Die Arbeitnehmervertretung selbst wäre gerne dabei gewesen, wurde aber laut Betriebsrat wieder ausgeladen.

"Tief sitzende Schocknachricht"

Nach der rund halbstündigen Betriebsversammlung auf dem Kieler Firmengelände wirkten viele Mitarbeiter frustriert. Besonders enttäuscht hat viele, dass sie die Nachricht über das geplante Aus über eine rund acht Minuten lange Videobotschaft aus der US-Konzernzentrale erreicht hat. Viele Mitarbeiter - besonders aus der Verwaltung - sind seit eineinhalb Jahren im Homeoffice. "Immerhin haben wir uns heute mal gesehen. Einige mussten dringend mal in den Arm genommen werden. Nach dieser immer noch tief sitzenden Schocknachricht", sagte ein Mitarbeiter. Nach Angaben des Caterpillar-Betriebsrates soll nicht einmal die Geschäftsführung des Kieler Standortes vorab über das geplante Aus informiert gewesen sein.

