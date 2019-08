Stand: 19.08.2019 09:34 Uhr

Mutter soll gesunde Kinder als krank dargestellt haben

Sie soll ihre vier gesunden Kinder als krank dargestellt haben, um Sozialleistungen zu beziehen. Deshalb muss sich seit heute eine 49 Jahre alte Frau aus dem Kreis Ostholstein vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Angeklagt ist sie wegen gewerbsmäßigen Betruges und der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Es geht um insgesamt 140.000 Euro.

Kindern vorgespielt, dass sie krank seien

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, zwischen 2010 und 2016 unter anderem Arztberichte gefälscht und Medizinern falsche Krankheitsbilder ihrer Kinder geschildert zu haben. Dadurch mussten die heute zwischen zehn und 18 Jahre alten Kinder nach Angaben der Staatsanwaltschaft unnötige medizinische Behandlungen über sich ergehen lassen. Auch den Kindern soll die Frau vorgespielt haben, dass sie krank seien.

Gesunde Kinder im Rollstuhl

Die Kinder mussten laut Anklage mehrere Stunden am Tag im Rollstuhl sitzen. Die heute 10- bis 18-Jährigen hätten dadurch in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung gelitten, so die Staatsanwaltschaft. Für das Verfahren vor der Jugendkammer des Landgerichts sind 43 Zeugen und sechs Sachverständige geladen. Ein Urteil soll im Oktober fallen.

