Mordprozess Dammfleth: Auch Tochter des Opfers vor Gericht Stand: 21.10.2020 05:00 Uhr Vor drei Jahren wurde Mann auf einem Reiterhof in Dammfleth (Kreis Steinburg) ermordet. Nach lebenslangen Haftstrafen für die beiden Haupttäter, steht nun auch die heute 17-jährige Tochter des Opfers vor Gericht.

von Jörn Schaar

Die Tat selbst ist aufgeklärt: Der 42-jährige Vater der heute Angeklagten starb in ihrem Kinderzimmer durch zwei Schüsse in den Kopf. Seine Leiche wurde nach der Tat zerstückelt, teilweise in einer Halle verscharrt und teilweise einbetoniert in einer Wettern versenkt. Die Mutter der Angeklagten und deren neuer Freund verbüßen dafür lebenslange Haftstrafen. Für die Staatsanwaltschaft ist aber klar, dass auch die 17-Jährige damals an dem Mord an ihrem Vater beteiligt war. Sie soll den Mann gemeinsam mit ihrer Mutter in ihr Kinderzimmer gelockt und auf einen Schreibtischstuhl bugsiert haben, auf dem er wenig später starb.

AUDIO: Mordfall auf Reiterhof: Prozessauftakt (1 Min)

Verfahren wird neu aufgerollt

Die 17-jährige stand schon einmal vor der Jugendkammer: Der erste Anlauf ihrer Verhandlung war wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Nun soll der Prozess wieder aufgenommen werden. Dazu werden alle Beweise und Zeugenaussagen neu gewürdigt. Besondere Bedeutung dürfte dabei der Aussage ihres früheren Freundes zukommen: Durch seine Aussage bei der Polizei hatte er die Ermittler überhaupt erst auf den Mordverdacht gebracht. Ursprünglich hatten die Beamten in einer Vermisstensache ermittelt. In der Verhandlung gegen die Mutter der Angeklagten und ihren neuen Freund hatte der Jugendliche die heute Angeklagte so schwer belastet, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhob. Die Vorsitzende Richterin lobte damals in ihrer Urteilsbegründung die Zivilcourage des jungen Mannes: Ohne seinen Mut zur Polizei zu gehen, wäre dieser Mordfall wohl nie aufgeklärt worden, so die Richterin.

"Heute bringen wir meinen Vater um"

In dem ersten Prozess kam auch heraus, dass die heute Angeklagte am mutmaßlichen Tattag eine verklausulierte Whatsapp-Nachricht an ihren damaligen Freund verschickt hatte. Die jeweils ersten Wörter der Sätze darin ergaben einen neuen Satz: "Heute bringen wir meinen Vater um." Nach der Tat soll sie mehrfach mit ihrem damaligen Freund über den Mord gesprochen und ihm Spuren gezeigt haben.

Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen

Weil die Angeklagte zum Tatzeitpunkt erst 14 Jahre alt war, verhandelt die Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gericht hat bereits klar gemacht, dass Inhalte aus der Verhandlung nicht öffentlich werden dürfen. Beim ersten Anlauf der Verhandlung waren die Sicherheitsmaßnahmen besonders streng: Anwesende Journalisten durften nur in einem abgesteckten Bereich Foto- und Videoaufnahmen machen, Justizbeamte überwachten sogar, dass Handys in den Hosentaschen blieben. Neun Verhandlungstage sind angesetzt, der letzte am 15. Januar 2021.

