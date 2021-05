Mordfall Dänischenhagen: Polizei findet sechs Waffenteile Stand: 26.05.2021 15:49 Uhr Die Ermittlungen im Mordfall von Dänischenhagen und Kiel konzentrieren sich unter anderem auf die Suche nach Waffen. Dabei haben Taucher offenbar weitere Teile der gesuchten Waffe gefunden.

Taucher der Polizei waren heute Morgen und heute Mittag unter der Levensauer Hochbrücke im Nord-Ostsee-Kanal im Einsatz. Dabei haben sie in elf bis 13 Meter Tiefe insgesamt sechs Teile gefunden, von denen zwei der Waffe zugeordnet werden können, die gesucht wird. Die Beamten sind sich sicher, dass sie zu den Waffenteilen gehören, die Taucher in den vergangenen Tagen aus dem Eckernförder Hafen und der Kieler Förde geborgen haben. Die anderen vier gefundenen Teile sollen jetzt kriminaltechnisch untersucht werden.

Ein Bekannter des mutmaßlichen Täters hatte der Polizei den Hinweis gegeben, unter der Hochbrücke zu suchen. Er soll dort Waffen im Wasser versenkt haben. Die Suchaktion der Polizei wurde am Nachmittag beendet. Experten der Kriminalpolizei sollen nun überprüfen, ob möglicherweise noch Waffenteile fehlen und weitere Tauchgänge notwendig sind.

VIDEO: Polizei wird bei Suchaktion im NOK fündig (1 Min)

Waffenteile in Eckernförde und Möltenort gefunden

Aussagen von dem Mann hatten die Polizei bereits zum Eckernförder Hafenbecken und an die Kieler Förde bei Möltenort gebracht. Dort wurden bereits Waffenteile gefunden, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat stehen. Näheres zu dem Bekannten wollten Staatsanwaltschaft und Polizei bislang nicht sagen. Für die Aktion heute wurde auch der Nord-Ostsee-Kanal für die Schifffahrt zeitweise gesperrt.

Mutmaßlicher Täter weiter in U-Haft

Ansonsten gibt es viele offene Fragen in dem Mordfall. Nach Polizeiangaben werden weiter Zeugen befragt und Spuren ausgewertet. Der 47-jährige Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch vergangener Woche seine von ihm getrennt lebende Frau, ihren neuen Freund und einen 52-jährigen Mann erschossen zu haben. Die Schüsse hat er bereits zugegeben.

