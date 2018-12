Stand: 31.12.2018 14:51 Uhr

Mondfisch vor Sylt angespült

In Hörnum auf Sylt ist ein seltener Mondfisch gestrandet. Ein Spaziergänger fand das Tier am späten Silvestervormittag. Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer in Hörnum haben den seltenen Fund inzwischen geborgen und eingefroren.

Durchmesser von etwa 50 Zentimeter

Der Leiter der Schutzstation, Dennis Schaper, würde das Tier gerne präparieren und ausstellen. Allerdings müssten zuvor die Kosten dafür geprüft werden. Der Fisch hat einen Durchmesser von etwa 50 Zentimetern und ist einschließlich der Flossen etwa 80 Zentimeter groß.

Sinkende Wassertemperatur zum Verhängnis geworden

Laut Schutzstation stranden im November und Dezember immer wieder exotische Fische an den Nordseeküsten, weil ihnen die sinkende Wassertemperatur zum Verhängnis wird. Mondfische sind weltweit in warmen Meeren verbreitet und gelangen im Sommerhalbjahr mit den Meeresströmungen in die Nordsee - gelegentlich sogar bis in die Ostsee.

