Stand: 03.03.2019 17:04 Uhr

Mölln: Feuer zerstört Werkstatt in Autohaus

In Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg brennt es seit dem frühen Sonntagnachmittag in der Werkstatt eines Autohändlers. Das Gebäude in der Ratzeburger Straße liegt in einem kleinen Gewerbegebiet unweit der B207. Durch das Feuer gab es eine dichte, hohe Rauchwolke, die weit sichtbar war. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zehn Wehren mit mehr als 150 Einsatzkräften sind vor Ort. Am späten Nachmittag standen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken auf dem Dach des Autohauses, andere löschten vom Leiterwagen aus. Menschen sind laut Polizei nicht verletzt worden. Über die Ursache des Feuers gibt es noch keine Angaben.

Mölln: Feuer bricht in Autowerkstatt aus Schleswig-Holstein Magazin - 03.03.2019 19:30 Uhr In Mölln ist in der Werkstatt eines Autohändlers ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war weit zu sehen. Zwei Drittel des Gebäudes wurden beschädigt.







Zwei Drittel des Gebäudes beschädigt

Das Feuer brach mit hoher Wahrscheinlichkeit im hinteren Teil der Werkstatt aus, berichteteThomas Grimm, Pressesprecher der Kreisfeuerwehrverbands Herzogtum Lauenburg. Es habe sich dann nach vorne vorgearbeitet. Die Feuerwehr konnte nach seinen Angaben verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und die Verkaufsräume übergreifen. Grimm geht von einem "erheblichen" Sachschaden aus - zwei Drittel des Gebäudes seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Alle Fahrzeuge, die sich in der Werkstatt befunden hätten, sind laut Grimm bei dem Feuer zerstört worden.

Feuerwehr löscht brennendes Autohaus in Mölln













