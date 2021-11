Mit Verspätung: Bombe in Oststeinbek ist entschärft Stand: 26.11.2021 12:34 Uhr Im Kreis Stormarn ist am Vormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Insgesamt 5.000 Menschen in Oststeinbek und Glinde mussten Häuser und Wohnungen verlassen. Der Start der Entschärfung verzögerte sich um mehr als zwei Stunden.

Gefunden wurde die britische 250-Kilo-Bombe auf einem Bauernhof in der Straße Heidstücken. Um den Fundort wurde laut Stadt ein Sicherheitsradius von etwa 1.000 Metern eingerichtet. Die Entschärfung sollte um 10 Uhr beginnen, verspätete sich aber um mehr als zwei Stunden, weil die Evakuierung länger dauerte als gedacht. Gegen 12.20 Uhr haben Kampfmittelräumer den Zünder dann erfolgreich gesprengt. Die Bombe nehmen sie mit nach Kiel.

Laut Polizei waren am Vormittag in einer Wohnung noch Kinder allein angetroffen worden - der Vater musste dann von der Arbeit zurück nach Hause gerufen werden, um die Kinder abzuholen. Außerdem verzögerte sich der Transport eingeschränkter Personen, die sich für eine Abholung angemeldet hatten. Auch ein Mann, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde und erst seit gestern wieder Zuhause ist, wurde noch in seiner Wohnung angetroffen. Er habe von der Aktion nichts mitbekommen, sagte er der Polizei.

Insgesamt waren laut einer Sprecherin der Stadt Glinde in beiden Orten etwa 250 Helfer von Feuerwehr, Polizei, THW, ASB, DRK und Katastrophenschutz sowie Mitarbeiter des Bauhofs im Einsatz. In Glinde und Oststeinbek wurden seit dem Morgen jeweils rund 50 Menschen in Turnhallen betreut. Das Deutsche Rote Kreuz hatte zusätzlich in Oststeinbek in der Begegnungsstätte ein Frühstück organisiert. Dieses Angebot nutzten etwa 20 Bürger. Insgesamt rund 3.000 Menschen in Glinde und 2.000 Menschen in Oststeinbek mussten ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen.

Mehrere Bürgertelefone eingerichtet

Wer keine Möglichkeit hatte, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen, konnte sich in die Oststeinbeker Walter-Ruckert-Sporthalle oder die Sporthalle der Grundschule Tannenweg begeben. Für Fragen rund um die Entschärfung sind mehrere Bürgertelefone geschaltet. Für Glinde ist es die Telefonnummer 040 / 71002700, für Oststeinbek gibt es drei Durchwahlen, und zwar die 040 / 713003 -74, -38 und -63.

