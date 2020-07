Stand: 01.07.2020 12:32 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Missbrauchsfälle: Mann aus Norderstedt festgenommen

Im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen von Münster hat die Polizei einen Mann aus Norderstedt vorläufig festgenommen. Der 52-Jährige steht laut Polizei in Verdacht, Kontakt zu den mutmaßlichen Tätern gehabt zu haben. Ob er auch Kinder missbraucht hat, sei noch nicht geklärt, hieß es.

"Nur die Spitze des Eisberges" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.07.2020 12:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden "Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Verfahren nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Es ist davon auszugehen, dass es in Schleswig-Holstein weitere Verfahren geben wird", teilte das Innenministerium mit.







"Nur die Spitze des Eisberges"

Durch die Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen wurden mehrere Verfahren in Schleswig-Holstein angestoßen, teilte das Innenministerium NDR Schleswig-Holstein mit. "Wir gehen davon aus, dass es sich bei den jetzt laufenden Verfahren nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Aufgrund der nationalen und internationalen Vernetzung der pädo-kriminellen Szene ist davon auszugehen, dass es auch in Schleswig-Holstein weitere Verfahren geben wird", teilte das Innenministerium mit. Die Landespolizei Schleswig-Holstein verfolge bekannt gewordene Fälle konsequent. "Sichergestellte digitale Speicher werden nicht nur auf das Vorhandensein inkriminierten Materials, sondern immer auch im Hinblick auf Hinweise auf Austausch beziehungsweise eine digitale Vernetzung mit Dritten ausgewertet", betonte das Ministerium.

Nicht viele wollen den Job machen

Verfahren aus dem Bereich Kinderpornografie werden laut Innenministerium in Kiel, Lübeck, Flensburg und Itzehoe spezialisiert bearbeitet. Etwa 26 Beamte seien damit beschäftigt. In den vergangenen Jahren seien die Fallzahlen und damit auch die Datenmengen, die ausgewertet werden müssten, gestiegen, hieß es. Die Thematik würde die zuständigen Beamten zudem belasten. Daher sei es "regelmäßig problematisch gewesen, neues Personal für diesen Aufgabenbereich zu finden."

