Stand: 15.01.2025 10:26 Uhr Millionen-Förderung für Fraunhofer-Einrichtung in Lübeck

Das Land Schleswig-Holstein fördert die Fraunhofer-Einrichtung für Medizintechnik in Lübeck. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht laut Landesregierung am Mittwoch einen Förderbescheid über 24 Millionen Euro. Die Fraunhofer-Einrichtung für Medizintechnik forscht zum Beispiel daran, wie Operationsroboter und Geräte im OP-Saal besser vernetzt werden können, um mögliche Risiken für Patienten zu verringern. Außerdem stellen die Forschenden künstliche Organe mit einem 3D-Drucker her, an denen Chirurgen Operationen testen können. Das Geld vom Land soll in die Forschung, das Personal und Geräte fließen. So will die Lübecker Fraunhofer-Einrichtung wachsen und nach eigenen Angaben ein national und international führendes Zentrum für Medizintechnik werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck