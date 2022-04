Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg verdienen am meisten Stand: 13.04.2022 17:17 Uhr In Schleswig-Holstein verdienen die Menschen - je nach Region - sehr unterschiedlich. Das ist das Ergebnis einer Studie. Die besten Verdiener leben im Süden des Landes, im Norden ist das Pro-Kopf-Nettoeinkommen geringer.

Am meisten verdienen in Schleswig-Holstein die Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Das zeigt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), das sich mit den regionalen Einkommensunterschieden in Deutschland beschäftigt hat. Das Nettoeinkommen dort liegt demnach pro Kopf und Jahr bei 27.538 Euro. Damit liegt der Kreis Herzogtum Lauenburg auf Platz 15 aller Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. In Schleswig-Holstein folgen die Kreise Nordfriesland mit 26.595 Euro und Stormarn mit 26.493 Euro.

Flensburger Durchschnittseinkommen: 19.134 Euro

Schlusslicht ist die Stadt Flensburg. Hier verdienen die Menschen durchschnittlich rund 19.134 Euro netto pro Kopf und Jahr. Im bundesweiten Vergleich landete Flensburg damit auf Platz 394. Nur etwas besser schnitten Neumünster mit 19.773 Euro und Kiel mit 19.886 Euro ab. In Lübeck lag der durchschnittliche Nettoverdienst bei 21.028 Euro pro Jahr und Kopf. Außerdem lagen auch die Kreise Schleswig-Flensburg (23.470 Euro) und Steinburg (22.837) unter dem Bundesdurchschnitt von 23.706 Euro.

401 Landkreise in Deutschland bewertet

Der Studie zufolge war beim Einkommensvergleich unter allen 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten Heilbronn der Spitzenreiter - mit einem durchschnittlichen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 42.275 Euro. Schlusslicht Gelsenkirchen steht bei 17.015 Euro.

Grundlage für die Studie des WSI der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind Daten der Bundesländer von 2019.

