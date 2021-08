Mehrere Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus in Kiel

Stand: 24.08.2021 06:54 Uhr

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Dietrichsdorf hat am frühen Morgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Drei Bewohner wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.