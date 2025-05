Stand: 05.05.2025 14:04 Uhr Mehr Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr im Kreis Stormarn

Die Polizeidirektion Ratzeburg hat am Montag ihren Verkehrssicherheitsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Demnach ist es im Kreis Stormarn zu mehr Unfällen gekommen als im Vorjahr. Die Zahl stieg von 6.623 auf 6.862 Unfälle an - ein Plus von 3,6 Prozent. Die Polizei verzeichnete auch einen Anstieg um etwa zehn Prozent bei den verletzten Personen. Vier Menschen kamen im vergangenen Jahr in Folge eines Unfalls ums Leben. Das sind drei weniger als 2023. Sowohl die Zahl der Unfälle mit jungen Autofahrerinnen und -fahrern zwischen 18 und 24 Jahren als auch mit Senioren erhöhte sich. Mit Abstand die häufigste Unfallursache war laut Polizei hier das Missachten von Vorfahrtsregeln.

Für die Kreise Pinneberg und Segeberg ist die Statistik bereits Ende März erschienen. Auch hier sind die Unfallzahl von 2023 auf 2024 angestiegen.

