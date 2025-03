Stand: 28.03.2025 12:46 Uhr Zahl der Unfälle in Segeberg und Pinneberg wieder gestiegen

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg hat es im Jahr 2024 insgesamt 15.667 Unfälle gegeben - Autobahnen sind dabei ausgenommen. Das sind laut aktuellem Verkehrssicherheitsbericht 17,4 Prozent aller Unfälle in Schleswig-Holstein. 17 Menschen starben bei den Unfällen in den beiden Kreisen. Das sind weniger als noch 2023. Die Zahlen der verletzten oder verstorbenen Kinder ist dagegen gestiegen: 2024 starb in den Kreisen ein Kind, 246 Kinder wurden bei Unfällen verletzt.

Auch die Zahl der Unfälle mit E-Scootern und E-Bikes nahm laut Statistik weiter zu - im Schnitt um 30 Prozent. Nach Angaben der Polizei waren bei Pedelec-Unfällen vor allem Menschen im Alter von 55 bis 70 Jahren betroffen. Die häufigsten Unfallursachen waren Fehler beim Abbiegen, Wenden oder bei der Vorfahrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Segeberg