Mehr Vandalismus an Schulen in SH

An Schleswig-Holsteins Schulen gibt es ein zunehmendes Problem mit Vandalismus. Das Landeskriminalamt zählte im Jahr 2022 rund 1.400 Sachbeschädigungen an Schulen. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter anderem brannten mehrere Klassenzimmer in Eutin (Kreis Ostholstein) ab. In Heide (Kreis Dithmarschen) wurde eine Schulküche zerstört.

Robert Seyfert, Professor für Soziologie an der Universität Kiel, sieht als Ursache die vielen Krisen in der Welt: Es gebe einen empirischen Zusammenhang, laut dem Krisen zu mehr Kriminalität führen. Von Corona seien gerade Jugendliche betroffen gewesen, die bei Abstandsregeln und Isolation kaum Möglichkeiten gehabt hätten, ihren Frust abzubauen. Auch im Öffentlichen Raum gibt es nach Meinung von Seyfert wenig Möglichkeiten für Jugendliche sich auszuleben. Deshalb brauche es mehr kostenlose Freizeitangebote für Jugendliche.

